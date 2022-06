Milan, Sconcerti: “50 milioni per il mercato? Beati loro, ottimo budget”

L'opinionista Mario Sconcerti ha parlato del possibile budget di 50 milioni del Milan per il calciomercato estivo. Un'ottima cifra a suo avviso perché le eventuali cessioni aiuterebbero ad aumentare la disponibilità economica che, in questo modo, diventerebbe importante. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Si va verso un mercato sostenibile, anche in casa Milan. 50 milioni per il mercato sufficienti? "Beati loro, 50 sono tanti. In un mercato si vende anche, quindi potenzialmente è ottimo. Sono tempi molto diversi rispetto al passato, puoi comprarci giocatori importanti con queste cifre. Per fare un buon mercato devi anche vendere bene, non basta solo acquistare".