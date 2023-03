Milan, Schreuder: “De Ketelaere è una seconda punta. Mi ricorda…”

Su De Ketelaere: "Mi ricorda Frankie de Jong: un intelligente che dà tutto per il calcio. Sembra timido ma con me non lo era: lottava e lavorava forte. E’ calmo e rispettoso ma odia perdere, è molto competitivo e un vincente, con me aveva fiducia in se stesso. So che ha sbagliato gol clamorosi ma so anche che sa farli. Ah, non è uno che fa feste la sera: è molto professionale".