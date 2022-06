Milan, Scaroni sul mercato: “Siamo più riservati, merito di Maldini e Massara”

Di questi tempi, inevitabilmente, il calciomercato invade le prime pagine dei quotidiani e le fantasie dei tifosi. Tra il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter o l'interesse della Juventus per Angel Di Maria e Paul Pogba c'è il Milan che, apparentemente, guarda da spettatore disinteressato. Ma le cose stanno davvero così? Questa la risposta del presidente del Milan Paolo Scaroni a 'Rai GR Parlamento'.

Sembra che alcuni obiettivi stiano perdendo altre strade: che succede? "Lei dice che perdiamo tante occasioni: non lo so. Perdiamo tante chiacchiere, io quando leggo i giornali non vedo decine di operazioni concluse ma decine di ipotesi. Noi del Milan abbiamo l'abitudine di essere più riservati di altri, e questo è un merito di Maldini e Massara". Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni su Maldini e Massara, indiscrezione su Dybala