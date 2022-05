Milan, Scaroni: “Scudetto, ho visto commuoversi la famiglia Singer”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è tornato a parlare delle emozioni provate in occasione della vittoria del 19° Scudetto

"Cosa può insegnare all' Italia lo Scudetto vinto dal Milan? Che con il pessimismo non si va lontano. Che si vince solo lottando insieme. Il team manageriale del Milan, da Stefano Pioli a Paolo Maldini , a Frederic Massara e Ivan Gazidis , ha saputo unire e motivare la squadra in campo. E con questo spirito i giocatori sono diventati tanti Diego Armando Maradona ".

"Sono emozioni irripetibili e non solo per me. A Reggio Emilia, in tribuna, ho visto commuoversi la famiglia Singer, padre e figlio, persone che dalla vita hanno avuto tutto. Ma certe gioie non si comprano. Ti arrivano, le accogli e ti restano dentro per sempre", ha concluso Scaroni.