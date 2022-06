Scaroni: “Leao pedina preziosa, ma sappiamo fare sostituzioni incredibili”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su uno dei grandi protagonisti della stagione appena trascorsa: Rafael Leao. Il portoghese è sì una pedina fondamentale per i rossoneri ma, a suo avviso, nessuno è insostituibile in questo Milan. Basti pensare all'infortunio di Simon Kjaer e all'ingresso di Pierre Kalulu nell'undici titolare. Un segnale d'allarme per i tifosi? Queste le parole rilasciate a 'GR Parlamento'.