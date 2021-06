Milan, Scaroni: “Calhanoglu? Fatta un’offerta che ci sembrava corretta”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu. Nessun rimpianto da parte della società

"Noi abbiamo fatto un'offerta che ci sembrava corretta, se poi lui trova altre soluzioni in cui viene pagato di più, è un professionista, buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato, si è sempre comportato in modo corretto, ognuno poi è libero di fare le scelte che crede, da parte nostra non c'è nessuna recriminazione".