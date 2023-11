Milan, Savicevic: “Leao è un piccolo genio, come lo ero io”

Dejan Savicevic resta uno dei giocatori più tecnici e belli da vedere con la maglia del Milan . Alla Stella Rossa era troppo forte per non diventare un mito, con i rossoneri mise in ginocchio il Barcellona. Ora che fa il presidente federale, guarda da lontano il suo Milan . Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Savicevic ha detto la sua sui rossoneri e su Rafael Leao . Ecco le sue parole.

Sulla sua partita contro il PSG: «Per me non è una sorpresa che giochi come con il Psg. Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare. Leao ogni tanto è un Genio come ero io. Un piccolo Genio... ma diverso».