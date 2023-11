Milan, Savicevic: “Oggi si corre come ai miei tempi. Il problema…”

Dejan Savicevic resta uno dei giocatori più tecnici e belli da vedere con la maglia del Milan. Alla Stella Rossa era troppo forte per non diventare un mito, con i rossoneri mise in ginocchio il Barcellona. Ora che fa il presidente federale, guarda da lontano il suo Milan. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Savicevic ha parlato dei rossoneri (QUI TUTTE LE SUE PAROLE). Ecco il suo pensiero sul calcio di oggi.