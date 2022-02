Milan-Sampdoria, Pioli: “Fischi a Kessie? Li ho sentiti, ma non è giusto”

Serviva una vittoria per ottenere la vetta della classifica e vittoria è stata. Il Milan ha archiviato la pratica Sampdoria con il minimo vantaggio, non sfruttando le tante occasioni a disposizione per chiudere in anticipo una partita dominata dall'inizio alla fine. Al termine della sfida Stefano Pioli, come di consueto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Sfoglia le prossime schede per leggere le sue interviste.