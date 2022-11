Milan-Salisburgo, Krunic: “Se serve qualcosa di diverso Pioli conta su di me”

Sulla partita: "Partita importantissima e vittoria fondamentale. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Sorpreso di giocare? No, so che il mister conta di me quando serve qualcosa di diverso a centrocampo. Questo gol mi dà più fiducia e crederò di più in me stesso. L'anno scorso abbiamo giocato bene nei gironi, ma abbiamo avuto tantissima sfortuna. Quest'anno ci dà più fiducia in spogliatoio e giocheremo con più fiducia anche in campionato; dopo la sconfitta di Torino avevamo bisogno di una vittoria del genere".