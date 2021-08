Milan, Saelemaekers: “Maignan è sulla strada giusta. Su Giroud…” | News

Alexis Saelemaekers, calciatore rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV ha parlato anche di Mike Maignan

Alexis Saelemaekers, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Il belga si è soffermato sui neo acquisti: "Maignan ha già imparato tante parole in italiano per aiutare la squadra: è sulla buona strada per fare bene e siamo contenti che sia con noi. Giroud? Ha vinto tanto, è un grande ragazzo. La cosa che è impressionante è che fuori dal campo sia tranquillo, normale, umile: è un ragazzo come me. È un esempio e ha esperienza incredibile, così come Zlatan". Leggi l'intervista integrale rilasciata da Saelemaekers ai microfoni di Milan tv.