Milan, Saelemaekers: “Leao è talento puro, potrebbe vincere il Pallone d’Oro”

Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Eleven Sport Belgio'. Queste le dichiarazioni

Chi è quello che si allena più duramente? “Zlatan Ibrahimovic, senza ombra di dubbio. È impressionante. Non importa se in campo o in palestra, dà sempre il cento per cento, Anche Theo è uno che di dà dentro parechio”.