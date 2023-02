Milan, Saelemaekers: “Possiamo raggiungere la finale di Champions”

Intervistato da 'dhnet.be', Alexis Saelemaekers ha parlato del Milan e non solo. Tra le tematiche toccate dal belga anche quella relativa al possibile cammino in Champions League, anche alla luce della vittoria nell'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham . A detta del classe 1999, la squadra potrebbe addirittura raggiungere la finale. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Alexis Saelemaekers sul cammino in Champions League

"Abbiamo la capacità di andare in finale. Giochiamo a Milano e non dobbiamo porci limiti. Altrimenti non ha senso giocare contro il Tottenham. Siamo molto ambiziosi e questo è normale in un club così esigente come il Milan".