Saelemaekers su Atalanta-Milan che valse la Champions: “Vi racconto”

Alexis Saelemaekers , esterno rossonero, ha parlato di Atalanta-Milan dello scorso anno e di questo finale di Serie A. Anche stavolta i rossoneri dovranno fare le cose perbene come in quella occasione. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Milan TV'.

"Era una partita difficile. A livello mentale, fino alla fine, dovevamo essere concentrati e dovevamo fare le cose giuste. Anche in questa partita dobbiamo fare le cose per bene e ascoltare i consigli che dà il mister ogni giorno. Ho visto un gruppo che ha dato tutto in settimana e che è pronto per queste due finali".