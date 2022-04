Milan, Sacchi: “Pioli determinante, ha dato gioco e stile a questi ragazzi”

La leggenda del Milan Arrigo Sacchi ha parlato dell'importanza di Stefano Pioli in questo Milan. Ecco le dichiarazioni

La leggenda del Milan Arrigo Sacchi ha parlato dell'importanza di Stefano Pioli in questo Milan. L'allenatore rossonero ha il grande merito di aver dato stile e gioco ad un gruppo di ragazzi giovani che nessuno immaginava potessero crescere con questa velocità. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

Pioli ha giocato un ruolo importante in questo Milan... "Direi determinante, perché ha dato un gioco e uno stile a un gruppo di ragazzi che nessuno immaginava potesse arrivare fino a questo punto. Mi auguro che i futuri proprietari, quando arriveranno, non abbiano soltanto tanti soldi, ma anche tante idee, e che sappiano valorizzare i loro collaboratori". Via Rebic? Il Milan torna su un vecchio amore: le ultime news di mercato >>>