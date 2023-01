Milan, Sacchi: “Pioli si è evoluto, è diventato uno stratega”

L'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato in una lunga intervista anche dell'evoluzione nel tempo di Stefano Pioli

Arrigo Sacchi ha parlato della finale di Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l' Inter di Simone Inzaghi in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Uno dei temi più interessanti su cui si è soffermato l'ex tecnico rossonero è l'evoluzione di cui si è reso protagonista nel tempo Stefano Pioli . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi su Stefano Pioli

«Inzaghi è in tutto e per tutto un tattico, uno che gioca sull'errore dell'avversario. Pioli lo era, ma si è evoluto, è diventato finalmente uno stratega, con idee e principi come pilastri. Anche se a volte ricade nelle vecchie tentazioni ... A entrambi consiglio coraggio e spregiudicatezza: che vinca chi ne ha di più. Si gioca a un mese dalla finale del Mondiale: facessero divertire solo la metà, avrebbero comunque vinto entrambi».