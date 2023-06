Milan, Sacchi: “Il club ha rischiato mandando via Maldini e Massara”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Tema, le manovre dei rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' (QUI IL PEZZO COMPLETO).