Milan, Sacchi su Maldini: “Paolo incarna il club con la sua storia”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della situazione dei rossoneri di Stefano Pioli. Tra i tanti temi toccati dal tecnico di Fusignano anche quello relativo all'attuale direttore dell'are tecnica del Diavolo, Paolo Maldini. Sacchi ne ha elogiato lo stile, le regole e la storia. Di seguito le sue parole.