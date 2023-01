Milan, Sacchi: “Lasciare fuori chi non rende può anche fare bene”

L'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di non far giocare chi non rende

Fabio Barera

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della situazione dei rossoneri di Stefano Pioli. Il tecnico di Fusignano ha anche parlato della possibilità di escludere quei giocatori considerati intoccabili nel momento in cui cominciano a non rendere.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi — «Io dico sempre: devi usare la persuasione, e se non riesci la percussione. A volte lasciare fuori chi non rende come dovrebbe può far bene anche al diretto interessato. Chi è intelligente capisce, e Pioli sa con chi può funzionare una scossa ... Ricordiamoci che il calcio è nato come uno sport di squadra offensivo: pensare che basti difendersi e che il singolo risolva tutto è un errore. Squadra che vince si cambia, eccome: è quando una cosa funziona che va corretta».