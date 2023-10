Sacchi: “Milan, difensori per conto loro. Chiedano a Baresi come si fa!”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha analizzato il momento nero del Diavolo in fase difensiva. Lanciando una proposta significativa

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del momento negativo dei rossoneri di Stefano Pioli . Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' sugli errori dei difensori del Diavolo.

"Vanno per conto loro. Contro la Juve, in occasione dell’espulsione di Malick Thiaw, nessuno dava copertura. La sfida era Thiaw contro Moise Kean. Ma allora non giocate a zona, state facendo l’uno contro uno .... Siccome Franco Baresi è ancora in società, che chiedano a lui come si deve fare in situazioni del genere", ha sbottato Sacchi.