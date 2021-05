Milan, Sacchi: “Chi l’ha detto che non si può vincere contro l’Atalanta?”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partita di domenica contro l'Atalanta

Arrigo Sacchi, ex allenatore de Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Sacchi ha parlato di Atalanta-Milan, in programma domenica sera a Bergamo: "Come il Milan può battere l'Atalanta? Senza stravolgere nulla e cercando di tornare a essere squadra in tutti i sensi e in tutti i settori del campo. Vedete, i giovani sono fantastici perché, da un giorno all’altro, sono in grado di cambiare atteggiamento, di resettare tutto. Se sono intelligenti, i loro cervelli sono come delle spugne: apprendono tutto. Contro l’Atalanta chi l’ha detto che non è possibile vincere?. Intanto il Milan pensa a un doppio colpo per alzare la qualità della rosa.