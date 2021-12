Milan, Sabatini: “Tomori è il miglior difensore del campionato”

Il giornalista Sandro Sabatini ha speso parole al miele per Fikayo Tomori, etichettato come miglior difensore del campionato

Il giornalista Sandro Sabatini ha speso parole al miele per Fikayo Tomori, etichettato come miglior difensore del campionato. Queste le dichiarazioni arrivate dagli studi di 'Mediaset': "È difficile trovare un sostituto a Tomori per questo Milan. Tomori da un anno a questa parte è il miglior difensore del campionato, vincendo di corto muso su Kalidou Koulibaly e Milan Skriniar". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>