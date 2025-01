Sabatini: “Sarei molto sorpreso di vedere un Milan che tiene testa alll’Inter”

Sandro Sabatini, intervenuto in diretta su Mediaset, ha espresso il suo pronostico per la finale di lunedì tra Inter e Milan

Il Milan supera la Juventus in rimonta e approda alla finale di Supercoppa Italiana, dove affronterà l’Inter. La sfida è in programma lunedì 6 gennaio a Riyad, presso l’Al-Awwal Park. Sandro Sabatini, intervenuto in diretta su Mediaset, ha espresso il suo pronostico per la finale.