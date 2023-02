Milan, Sabatini: “Quando Rafa Leao ha voglia è un top”

Il Milan ha vinto una partita molto importante contro il Tottenham . Eletto MVP della gara, Rafael Leao . L'esterno portoghese resta un metronomo fondamentale per i risultati dei rossoneri. Con le sue prestazioni, il Milan può migliorare e vincere. Senza di lui, fatica molto.

"Quando Leao ha voglia è un top. Giroud ha grande esperienza, Diaz ha segnato. Però per me il migliore è stato Thiaw. L'avevamo visto poco finora e invece ha sorpreso in modo assolutamente positivo". Oltre a Leao, ormai sicurezza rossonera, Sabatini ha incensato la prestazione del difensore Thiaw. Entrambi giovani, potrebbero essere il futuro, oltre che il presente, del Milan. Nuovo Stadio, proposta una nuova soluzione a Milan e Inter: le ultime