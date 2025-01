Milan, Sabatini contro Theo e Leao: “Irreale che col talento che hanno…”

"La prestazione rimane quasi sconcertante per novanta minuti meno recupero". Scrive così Sandro Sabatini, nel suo pezzo di commento e analisi di Milan-Parma per Calciomercato.com. "Non esiste controprova ma è comunque probabile, con Fonseca non sarebbe accaduto. Con il nuovo allenatore, invece è successo. Dimenticando Theo e Leao sostituiti per manifesta inettitudine dopo il primo tempo. Per il francese l’ennesima bocciatura".