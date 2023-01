Milan-Roma, Ibanez: “Giochiamo con la volontà di vincere”

Il Milan è ripartito alla grande: la vittoria contro la Salernitana e la sconfitta del Napoli contro l'Inter, porta i rossoneri a meno 5 dai partenopei, in testa alla Serie A. La squadra di Stefano Pioli, però, dovrà affrontare domenica già una sfida difficile: a San Siro arriverà la Roma di José Mourinho in una partita importante per entrambe. I giallorossi per la qualificazione in Champions, il Milan per la rincorsa Scudetto. A pochi giorni dalla sfida il clima è già caldo.