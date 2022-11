Ex Milan, Baggio su Sacchi: “Il calcio per fortuna lo fanno i giocatori”

L'ex Milan Roberto Baggio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo particolare rapporto con Arrigo Sacchi e sul suo ritiro

Fabio Barera

Pur non avendo lasciato particolarmente il segno nella sua breve esperienza al Milan, sicuramente nel cuore dei tifosi rossoneri Roberto Baggio è ricordo vivo. Il contributo dato alla causa non è stato eccelso come in altre sue esperienze, ma la classe di uno dei dieci per eccellenza non si discute.

Al Milan ha faticato anche e soprattutto per il rapporto particolare che aveva con l'allora tecnico Arrigo Sacchi. I due si portavano dietro degli screzi derivanti dai Mondiali di USA 1994 e in rossonero le cose non migliorarono. In un intervento ai microfoni di Sky TG24, Baggio ha parlato proprio del suo ex allenatore, nonché della sua ultima partita della carriera. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Roberto Baggio — Sul rapporto con Arrigo Sacchi: "Aveva creato questa scuola e tutti seguivano lui. Per cui, per chi aveva il mio ruolo, che non era ben definita, era difficile. Se penso a Zola che è dovuto andare in Inghilterra per giocare, rido. Penso che l'allenatore sia importantissimo, ma il calcio lo fanno ancora i giocatori per fortuna".

Sull'ultima partita della carriera: "È stato commovente, ho sentito l'affetto di tutti i tifosi italiani".