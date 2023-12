Marianella: “Milan, per i tifosi Ibrahimovic è un gran colpo. Ma lui ora …”

Massimo Marianella, volto noto di 'Sky Sport', ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan come consulente di RedBird di Gerry Cardinale. Ecco, dunque, le sue parole sul tema. "Ibra è un simbolo del recente Milan, ma per lui inizia ora una nuova sfida: dovrà imparare questo nuovo ruolo e compiti, è come un novellino in queste vesti, ma è un ragazzo intelligente e saprà sicuramente trovare un equilibrio come ha sempre fatto. Da calciatore è stato un campione assoluto, di vero talento, ma ciò che Ibra ha sempre dimostrato di avere è sicuramente la giusta intelligenza nelle situazioni più importanti. Per i tifosi rossoneri Ibra è un gran colpo". LEGGI ANCHE: Allenamento Milan, le ultime da Milanello su Leao e Okafor >>>