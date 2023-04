Milan, Repice: “Tonali di livello mondiale, Leao fa gola a tutte le big”

Francesco Repice , noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà'. Il radiocronista ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito al Milan , soffermandosi in modo particolare su alcuni singoli, come Sandro Tonali e Rafael Leao . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Francesco Repice su Sandro Tonali e Rafael Leao

"Credo che il Milan sia tornando quelle delle giornate migliori. L'Inter sta viaggiando a quel livello, ha toppato partite per degli episodi abbastanza sconcertanti. Il Milan però sta dando una dimostrazione di forza non indifferente. Lasciamo stare Leao, è un fenomeno se gioca in quella maniera, è uno che fa gola a tutte le big d'Europa. Ma il centrocampo del Milan ha interpreti importanti, di altissimo livello. Tonali è un centrocampista di livello Mondiale. Mi lascia perplesso ancora la difesa, che viene oscurata però da un altro fenomeno che è Maignan". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Roma >>>