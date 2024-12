Teotino su Reijnders: “E’ il giocatore che è cresciuto di più nel Milan”

"Reijnders è il giocatore cresciuto di più nel Milan. Per la sua completezza è il miglior centrocampista del campionato pur giocando in una squadra che ha avuto molte difficoltà sopratutto ad inzio stagione. In questa posizione con la copertura di Fofana come rubapalloni si può esprimere a massimi livelli. È anche un tiratore eccezionale, quando vede la porta la centra»