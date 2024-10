Milan, Reijnders su Morata: “Ha già dimostrato tanta leadership”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' ufficiale della Lega Serie A . Ecco, dunque, qui di seguito il video delle sue dichiarazioni integrali ( QUI PER IL TESTO ).

"Penso, per quello che ha già dimostrato nello spogliatoio, che abbia tanta leadership. Certo, ha giocato in tanti grandi club e ha molta esperienza. Quello che mostra ora è come può portarci quelle esperienze e farci vedere come comportarsi, ad esempio, nelle partite importanti. Spero si rimetta presto in forma e che ci aiuti di nuovo sul campo".