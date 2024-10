Milan, senti Reijnders: parole importantissime per Fofana

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' ufficiale della Lega Serie A . Ecco, dunque, qui di seguito il video delle sue dichiarazioni integrali ( QUI PER IL TESTO ).

"È davvero un ottimo giocatore, è una potenza. Riesce facilmente a prendere palla all'avversario, sa come giocare a calcio. Ha una buona tecnica, è davvero un punto di forza per la nostra squadra". LEGGI ANCHE: Primavera – Pagelle Bologna-Milan 3-1: Bakoune non molla, Ibrahimovic…