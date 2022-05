Milan-RedBird, Eboli: “L’obiettivo è aumentare il valore del brand”

Il giornalista Vittorio Eboli, ai microfoni di SkyTG24, ha espresso la sua opinione riguardo la trattativa fra il Milan e RedBird.

Queste le sue parole sul nuovo fondo: "RedBird gestisce degli asset per 6 miliardi di dollari. Gerry Cardinale ha lasciato Goldman Sachs nel 2014 e ha fondato il fondo RedBird. Detiene l'85% del Tolosa, neo promossa in Ligue 1, il 10% della società che possiede la maggioranza delle azioni del Liverpool. Ha ovviamente interessi anche negli Stati Uniti e in India controlla "Dream sport", cioè una piattaforma sportiva tecnologica specializzata in cricket. Il ventaglio di partecipazioni di RedBird è davvero ampio".

Eboli ha concluso parlando degli obiettivi di RedBird: "Il suo obiettivo sarà aumentare il valore del Milan. RedBird cercherà di trasformare tutta la galassia Milan in una vera e propria piattaforma industriale dello sport. Questa sarebbe una rivoluzione per lo sport e per il calcio italiano, mentre per il Milan sarebbe una grande possibilità di crescita. Il club rossonero non crescerà solo grazie al campo, ma anche fuori dal campo".