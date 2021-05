Milan, Ravanelli: “Meglio Ilicic o Calhanoglu? Sono diversi, vi spiego”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha parlato di Josip Ilicic e Hakan Calhanoglu. Chi tra i due fa più al caso del Milan?

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha parlato di Josip Ilicic e Hakan Calhanoglu. Chi tra i due fa più al caso del Milan? Questo il suo pensiero di microfoni di 'Sky Sport': "Sono due giocatori diversi: Ilicic è più determinante nella fase offensiva, ma Calhanoglu ha più quantità. Si può scegliere in base al modulo che vorrà usare Pioli: in una partita in cui bisogna attaccare di più, lo sloveno potrebbe essere più adatto; in una partita più di quantità, invece, Calhanoglu garantisce un rendimento superiore".