Rashford come prima punta al Milan:"Puoi provare, ma non è che abbia fatto grandi cose da centravanti. però ci ha giocato qualche volta. Rashford sarebbe una scommessa, magari riesce. Rashford potenzialmente è fortissimo, è che il suo rendimento nelle ultime stagioni, tranne in alcuni momenti, sono stati deludenti. Ripeto, è una scommessa intrigante, affascinante, fa un ruolo che secondo me può fare anche fare ma che ha fatto pochissime volte in passat