Milan, Leao: “Sento energia positiva. Darò tutto per questa maglia”

Rafael Leao, attaccante del Milan, tornerà oggi a Milano e, domani, sarà regolarmente a Milanello per riprendere la preparazione agli ordini del tecnico Stefano Pioli in vista della stagione 2023-2024. Per l'occasione, il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.