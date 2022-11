Rabiot: “Felice per Giroud. Sul rinnovo con la Juventus …”

Le parole di Adrien Rabiot

Sul rinnovo con la Juventus: "Non so ancora se resterò alla Juve, non è il momento di parlarne. Senza dubbio le prestazioni al Mondiale mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con il club per il rinnovo. Adesso però il mio focus è solo per la Coppa del Mondo in Qatar".