Milan, Pulisic: “Sono a mio agio in diversi ruoli, specialmente…”

Christian Pulisic , fantasista statunitense che il Milan ha prelevato dal Chelsea per 22 milioni di euro bonus inclusi in questa sessione estiva di calciomercato , ha parlato - in esclusiva - ai microfoni di 'Milan TV' ( QUI IL PEZZO COMPLETO ). Ecco un estratto delle sue parole su dove gioca meglio.

"Sono a mio agio in diversi ruoli, specialmente nella metà campo offensiva, ho giocato molto da numero 10, sulla sinistra, sulla destra. Mi piace creare occasioni e aiutare la squadra a segnare. Fare assist e gol è sicuramente quello che mi piace fare, aprendo il gioco con dribbling o con movimenti a tagliare la difesa, che sono sicuramente i miei punti di forza e credo che in quei ruoli posso mostrare le mie qualità".