Milan, Pulisic: “Reijnders speciale. Loftus-Cheek fortissimo”

«Ruben (Loftus-Cheek, ndr) è un giocatore fortissimo, lo conosco bene. E Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me, è top top, un giocatore di primissimo livello». Parole importanti per i due nuovi arrivati in casa Milan che hanno già ben impressionato con loro prestazioni a centrocampo.