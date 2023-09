Milan, Pulisic: “Leao uno dei migliori al mondo. Giroud segna sempre”

Su Giroud : «Direi che è lo stesso in molte cose e in molti sensi. Mi colpisce perché segna sempre, è sempre nella posizione giusta. Sul campo ci troviamo molto bene. E poi è una persona fantastica». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Rossoneri al top della Serie A, ecco il bilancio

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.