Milan-PSG, Jacobelli: “Leao e Loftus-Cheek i migliori. Donnarumma…”

“Leao è stato il migliore con Loftus. Il Milan ha disputato la grande partita che auspicavamo, ha meritato di vincere. Leao questa sera ha dimostrato che quando gioca così è davvero il valore aggiunto del Milan. Per quanto riguardo Giroud che dire… È una partita col significato molto importante, va oltre i tre punti. Mbappé controllato benissimo, Donnarumma migliore in campo per il PSG , ha fatto due parate strepitose”.