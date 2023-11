Milan-PSG, Cardinale: “Grande dimostrazione all’Europa”

Cardinale: "Molto orgoglioso di tutto ciò che mostra il meglio del Milan"

Il Milan, si legge, partirà per Lecce e Cardinale tornerà negli Stati Uniti. Il numero uno di RedBird ha rilasciato alcune parole a La Gazzetta dello Sport. «I nostri ragazzi si sono presentati per vincere (contro il PSG) e hanno dimostrato all’Europa e al mondo di essere capaci di esprimersi ai massimi livelli sulla scena internazionale. Sono felice per la squadra e per i nostri tifosi che hanno giocato un ruolo importante come “dodicesimo” uomo in campo in questa grande vittoria. Molto orgoglioso di tutto ciò che mostra il meglio del Milan».