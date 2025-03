Milan Primavera, Parmiggiani: “Mi sento un punto di riferimento”

"Il clima è sereno, questa settimana pensiamo a lavorare e alla partita di lunedì". Pietro Parmiggiani, difensore del Milan Primavera, ha parlato della stagione dei ragazzi di Guidi e non solo. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del Diavolo: "Dobbiamo ritrovare gruppo e spirito, anche per i compagni che sono via con le varie nazionali. Dobbiamo trovare compattezza. Bisogna sempre farsi trovare pronti, che si giochi 3 minuti o 45′, può capitare. È importante tenersi sempre caldi, perché da un momento all’altro si può essere chiamati in causa, ed è importante incidere positivamente nella gare. Il mister ce lo chiede spesso, dobbiamo essere sempre pronti e i cambi sono sempre importanti".