Milan Primavera, Nava: “La Youth League apre le porte”

"Per me la Youth League è un'opportunità. Apre le porte, non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei. Partecipare a questo torneo e andare lontano nella competizione è una spinta enorme, da cui dovresti sempre ottenere il massimo. Quando ho iniziato a giocare per il club, la mia passione è cresciuta e ora eccomi qui. Dopo ogni allenamento, dopo ogni partita, mio padre mi dà consigli. Mi spiega come gestire al meglio situazioni specifiche e cose su cui posso migliorare durante le partite, ma anche come posso fare le cose nel modo giusto.Vuole sempre ottenere il massimo da me, cosa che a volte trovo molto dura".