Milan, il presidente del Talleres: “Retegui pronto per la Serie A”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, il presidente del Talleres Andres Fassi ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'obiettivo del Milan Mateo Retegui , ritenendolo pronto per giocare nell'Italia e in Serie A. Di seguito le sue parole.

Le parole del presidente del Talleres su Mateo Retegui

"Retegui è un giocatore dal grandissimo talento, negli ultimi anni è stato uno dei migliori giovani del calcio argentino. Abbiamo avuto l'opportunità di averlo in prestito secco dal Boca per una stagione. Ha avuto una evoluzione incredibile, adesso è il capocannoniere della Liga argentina con sei in gol sei partite realizzati con la maglia del Tigre. Può giocare nella Nazionale italiana senza alcun problema, ha tutte le capacità per farlo, avrà un grande rendimento. L'Argentina, nella sua posizione, ha molti giocatori importanti ed è difficile trovare spazio con gente del calibro di Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Però, può tranquillamente giocare per l'Italia e, nel futuro, anche in Serie A. È potente, ha tecnica e personalità, ed è un ragazzo con la testa a posto. Sono sicuro che farà benissimo e diventerà uno dei più grandi centravanti argentini nei prossimi anni".