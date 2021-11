Milan-Porto, Calabria: “Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo”

Davide Calabria, terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV alla vigilia della gara contro il Porto

Salvatore Cantone

Davide Calabria, terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV alla vigilia della gara contro il Porto. Ecco cosa ha detto: "Contro il Porto è una partita ovviamente difficile e lo abbiamo visto sul loro campo, ma noi la prepareremo al meglio. Sarà una partita emozionante e bella. All’andata è stata complicata e di sicuro non la nostra migliore prestazione".

Sul modo di giocare: “Stiamo sviluppando questo modo di giocare che ci sta portando dei risultati. Ci piace e piace anche a me venire in mezzo al campo perché comunque l’ho fatto negli anni passati e so come ci si deve muovere. Mi sto trovando bene e il mister mi chiede anche questo”.

Su Pioli: “Ormai è tanti mesi che ci conosciamo e sappiamo cosa vuole e cosa chiede. Ci siamo compattati e abbiamo le idee chiare su cosa fare in campo. Avendo le idee chiare poi si riesce a lavorare nel migliore dei modi”.

Sulla fascia da capitano: “È un motivo d’orgoglio per me avere la fascia di capitano e sono contento di come sta andando. Sono contento di come io e Romagnoli la stiamo portando e di quello che stiamo facendo come gruppo. Siamo uniti ed è facile all’interno di questa squadra fare il capitano”.

Su Diaz del Porto: “L’1 vs 1 è un mio punto di forza e sono pronto a limitare il giocatore più forte del campionato portoghese. Il mister mi aveva avvertito ma è sicuramente un lavoro di squadra che limita la forza degli avversari”.

Sul campionato: “Stiamo facendo alla grande, chiedere di più è difficile ma dobbiamo riuscire a mantenere questa continuità, questa è la parola chiave. In Champions potevamo avere dei punti in più, non ce li abbiamo e quindi questa è l’ultima occasione. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo”. Milan, nuovo assalto al colpo da Champions! Le ultime >>>