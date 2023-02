Milan, Ponciroli: “Pioli ha vinto lo scudetto, ma serve anche altro”

Milan, le parole di Fabrizio Ponciroli su Stefano Pioli

“A Milano c’è una tensione spasmodica per questa partita. Come sempre sarà una partita che va oltre ed è bello, il calcio sta vivendo un periodo drammatico e vedere questa attesa per la partita mi fa piacere. Il Milan lo vedo in grossa difficoltà e l’assenza di Ibra dalla lista Champions non è un bel segnale, sembra una squadra che sta vivendo un momento nero ma il derby può essere la partita giusta dove può succedere di tutto. Sono sicuro che non finirà 0-0. Gli allenatori sono in difficoltà, ho sentito tanti che parlano di esonero per Pioli e quindi credo che abbia esaurito il credito. Se dovesse continuare questo periodo no la sua permanenza non sarebbe così certa, almeno per i tifosi. Io reputo sia lui che Inzaghi due ottimi allenatori, non è mai facile allenare il Milan o l’Inter. Inzaghi tutto sommato sta portando i risultati a casa, sicuramente in questo momento sta meglio lui di Pioli perché ha ottenuto qualche trofeo. Pioli si ferma allo Scudetto, che sicuramente rappresenta un grande traguardo, ma serve anche altro.” La probabile formazione del Milan contro l'Inter >>>