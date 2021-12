Milan, Ponciroli: “Champions? Errori arbitrali clamorosi che hanno inciso”

Fabrizio Ponciroli, direttore di 'Calcio 2000', ha parlato dell'uscita in Champions League del Milan a causa dei tanti errori arbitrali subiti

Fabrizio Ponciroli, direttore di 'Calcio 2000', ha parlato dell'uscita in Champions League del Milan a causa dei tanti errori arbitrali subiti. Queste le dichiarazioni nel suo editoriale su 'TuttoMercatoWeb': "Il Milan tutto sommato non può rammaricarsi più di tanto, ha avuto dei torti arbitrali clamorosi che hanno inciso. Se avesse vinto con l'Atletico in casa, sarebbe passato. L'Atalanta invece mi ha deluso, aveva tutte le possibilità di passare. Il rinvio della partita è stato un danno, aveva troppa ansia. L'Inter è la squadra più forte d'Italia e non mi stupisce che sia agli ottavi. La Juventus ha fatto un miracolo, è una squadra debole: se prende il Psg è già a casa agli ottavi".