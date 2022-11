Milan, Pobega: “All’esordio in prima squadra ero agitato”

Il Milan è al momento in pausa, ma non mancano gli argomenti di discussione. Tommaso Pobega calciatore del Milan ,si racconta ad “Homegrown”, format di Milan TV. Ecco un piccolo estratto in cui parla della prima esperienza con la prima squadra rossonera, sotto l'allenatore Vincenzo Montella durante un'amichevole. ( INTERVISTA COMPLETA )

La prima amichevole, contro il Bournemouth nel 2016: "Era il Milan di Montella, era durante una delle soste per la nazionale. Mi ricordo che con diversi ragazzi della Primavera siamo andati come aggregati. C'era quest'amichevole in trasferta e ci ha portato, già lì fare una trasferta con la prima squadra è stata un'emozione… Avere la maglietta, con il nome… Iniziavo il riscaldamento, stadio bellissimo, ero un po' agitato. Mi ha fatto entrare negli ultimi 5 minuti ed è stata una bella emozione. La prima maglietta ufficiale, ce l'ho a casa insieme ad altre".