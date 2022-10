Milan, Pobega: “Post Primavera non ero pronto: mi è servito fare ogni step”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è tornato quest'anno in pianta stabile in rossonero dopo i prestiti a Spezia e Torino in Serie A

Daniele Triolo

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'DAZN' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Su com'è arrivato, finalmente, ad indossare la maglia rossonera da protagonista dopo i prestiti, in particolare, a Spezia e Torino in Serie A, Pobega ha evidenziato quanto segue.

"Uscendo dalla Primavera sicuramente non ero già pronto per fare un salto più alto di quello che ho fatto. Mi è servito fare ogni step per crescere, maturare e migliorare. Sapevo che stagione avevo fatto allo Spezia, sapevo il livello che c'era qua, io volevo avere un'altra prova da me stesso e dire: 'ok, voglio andare a fare un altro anno, rimettermi in gioco e cercare di fare ancora meglio'".